Безопасная рыбалка: Как наслаждаться уловом без риска для здоровья

Рыбалка давно стала не просто любимым занятием многих людей, а настоящим ритуалом единения с природой, который помогает забыть о городской суете и восстановить силы. Но за романтикой ловли скрывается и ответственность: чтобы радость от улова не обернулась проблемами со здоровьем, важно грамотно обращаться с добычей на всех этапах. О том, как правильно хранить и готовить рыбу, MK.Ru рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.