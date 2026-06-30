Безопасная рыбалка: Как наслаждаться уловом без риска для здоровья

Рыбалка давно стала не просто любимым занятием многих людей, а настоящим ритуалом единения с природой, который помогает забыть о городской суете и восстановить силы. Но за романтикой ловли скрывается и ответственность: чтобы радость от улова не обернулась проблемами со здоровьем, важно грамотно обращаться с добычей на всех этапах. О том, как правильно хранить и готовить рыбу, MK.Ru рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Особую опасность представляет речная рыба — в ней нередко обитают паразиты, способные вызвать описторхоз (болезнь, которая наносит серьезный урон печени, желчному пузырю и поджелудочной железе). Риск заражения возникает, если рыба прошла недостаточную обработку: ее слабо прожарили, недоварили, либо засолили с нарушением технологии.
Свежую рыбу лучше всего готовить сразу после вылова. Если же сделать это сразу не получается, улов можно заморозить, но тут есть важный нюанс: бытовые морозильные камеры, где температура держится около −18 градусов, не гарантируют быстрое уничтожение паразитов, так как личинки способны выживать в таких условиях до 20 дней.
Правильная подготовка рыбы к приготовлению — залог ее безопасности. Сначала нужно аккуратно удалить внутренности и жабры, после чего тщательно промыть тушку. Затем следует сделать полноценную термическую обработку: варить или жарить рыбу стоит не меньше 15−20 минут с момента закипания воды либо разогрева масла. При засолке критически важно строго соблюдать пропорции соли и выдерживать рыбу положенное время.
Не менее значимы и базовые правила гигиены: для разделки рыбы стоит выделить отдельные нож и доску, а после готовки тщательно вымыть руки, посуду и все поверхности, с которыми соприкасалась сырая рыба. Следуя этим рекомендациям, можно не переживать за здоровье близких и наслаждаться любимым хобби без лишних тревог.