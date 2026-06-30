РСЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов и торфяников в Нижегородской области с 30 июня

Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на садовых и дачных участках, не проводить костры в лесу и в его окрестностях, не бросать горящие спички и непотушенные сигареты, а также не оставлять на солнце стеклянные бутылки и осколки. Введён запрет на посещение лесов в зонах повышенной опасности.