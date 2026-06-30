РСЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов и торфяников в Нижегородской области с 30 июня

РСЧС по Нижегородской области прогнозирует высокий, 4‑й класс, пожароопасности лесов и торфяников местами на территории региона в период с 30 июня по 6 июля 2026 года.
Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на садовых и дачных участках, не проводить костры в лесу и в его окрестностях, не бросать горящие спички и непотушенные сигареты, а также не оставлять на солнце стеклянные бутылки и осколки. Введён запрет на посещение лесов в зонах повышенной опасности.
В экстренных случаях жителям региона предлагается звонить по телефону 112.
Напомним, ранее в нижегородских лесах были установлены второй и третий класс пожароопасности.