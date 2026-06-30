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Александр Шуваев подал документы на выборы губернатора Белгородской области

Кандидат от белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (ЕР) Александр Шуваев представил необходимые документы для участия в выборной кампании на пост губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Источник: Коммерсантъ

Кандидат от белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (ЕР) Александр Шуваев представил необходимые документы для участия в выборной кампании на пост губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Рабочая группа приняла все документы в порядке, установленном законом», — заявили в Избирательной комиссии Белгородской области (ИКБО).

Господин Шуваев в своих соцсетях подтвердил, что подал документы в ИКБО в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области.

«Благодарю членов комиссии за хорошо организованную процедуру приема заявлений», — написал врио губернатора.

Таким образом, сейчас выдвинуто пять кандидатов на пост от политических партий:

Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;

Валерий Шевляков от КПРФ;

Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;

Евгений Дремов от ЛДПР;

Александр Шуваев от «Единой России».

Накануне, 29 июня, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что председатель ЕР Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на пост секретаря регионального отделения.

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