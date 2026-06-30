На Чукотке отремонтируют дорогу Анадырь — Хиузная

В текущем году в период с 10 июня по 31 августа подрядчик выполнит очередной комплекс мероприятий для повышения безопасности движения. Он поднимет земляное полотно и устранит провалы. На участке с 0 по 10 км запланирована отсыпка грунта в объеме 1250 кубометров, на отрезке с 10 по 15 км — дополнительная отсыпка 6 тыс. кубометров для устранения глубоких просадок и провалов земляного полотна.