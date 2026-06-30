На Чукотке отремонтируют дорогу Анадырь — Хиузная

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на трассе Анадырь — Хиузная в Чукотском автономном округе. Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Грунтовая дорога ведет к местам любительского лова и традиционного рыболовства. Ее состояние долгое время было неудовлетворительным: многочисленные ямы, ухабы и провалы. С 2025 года на этом направлении ведутся работы по отсыпке дорожного полотна.
В текущем году в период с 10 июня по 31 августа подрядчик выполнит очередной комплекс мероприятий для повышения безопасности движения. Он поднимет земляное полотно и устранит провалы. На участке с 0 по 10 км запланирована отсыпка грунта в объеме 1250 кубометров, на отрезке с 10 по 15 км — дополнительная отсыпка 6 тыс. кубометров для устранения глубоких просадок и провалов земляного полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.