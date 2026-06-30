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За 12 лет в Петербурге капитально отремонтировали 774 многоквартирных дома

До 2028 года в городе комплексно обновят еще 533 таких здания.

Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций в 2014—2025 годах выполнен в 774 многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, сообщили в жилищном комитете города. С 2025-го подобные работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

По сравнению с прошлым годом объем работ в 2026-м вырос в три раза — на 203 дома. В период до 2028 года в Северной столице планируют провести капремонт в 533 многоквартирных зданиях.

Около 70% домов с высокой степенью износа сосредоточены в четырех исторических районах Санкт-Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. Наибольшее их число приходится на Адмиралтейский.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.