Тепличный комплекс Воронежского лесопожарного центра обновит оборудование

Новые климатические и поливочные системы поступят в тепличный комплекс Воронежского лесопожарного центра. Оборудование закуплено в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Воронежской области.
«Автоматика в нашей крупнейшей теплице работает уже около 10 лет и за это время доказала свою незаменимость при выращивании молодых деревьев, однако оборудование выработало свой ресурс и объективно требует обновления. В рамках нового нацпроекта мы проводим плановую и полную замену изношенных узлов на современные отечественные комплексы», — прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства региона Александр Ерофеев.
Контракт на поставку современных комплексов уже заключен, а все монтажные работы завершатся до конца текущего года. Новое оборудование полностью заменит устаревшие системы в крупной теплице питомника, где будут развернуты два ключевых взаимосвязанных комплекса. Первый — это автоматизированная система полива, которая обеспечит точечную и регулярную подачу влаги, а также своевременную подкормку посадочного материала минеральными веществами. Второй — автоматическая система рециркуляции воздуха, представляющая собой полностью автономный комплекс управления микроклиматом с собственной метеостанцией.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.