Тепличный комплекс Воронежского лесопожарного центра обновит оборудование

Контракт на поставку современных комплексов уже заключен, а все монтажные работы завершатся до конца текущего года. Новое оборудование полностью заменит устаревшие системы в крупной теплице питомника, где будут развернуты два ключевых взаимосвязанных комплекса. Первый — это автоматизированная система полива, которая обеспечит точечную и регулярную подачу влаги, а также своевременную подкормку посадочного материала минеральными веществами. Второй — автоматическая система рециркуляции воздуха, представляющая собой полностью автономный комплекс управления микроклиматом с собственной метеостанцией.