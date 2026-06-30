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Реконструкция северного обхода Ростова завершится в конце 2027 года

Строительство Ростовского транспортного кольца (РТК) выполнено на 78%. Об этом сообщили в правительстве региона в ходе оценки текущего состояния проекта.

Строительство Ростовского транспортного кольца (РТК) выполнено на 78%. Об этом сообщили в правительстве региона в ходе оценки текущего состояния проекта.

В настоящее время продолжается реконструкция участков северного обхода до параметров I технической категории — четыре полосы движения. Готовность этого участка составляет 29%, завершение работ запланировано на конец 2027 года.

После ввода РТК в эксплуатацию транзитный транспорт будет окончательно выведен за пределы Ростова. Это позволит разгрузить городские дороги, улучшить экологическую обстановку и сформировать логистический коридор в направлении Донбасса и Новороссии.