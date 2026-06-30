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В Комсомольске на Амуре усилили борьбу с теневым бизнесом

В городе проводят рейды, проверки аренды и разъяснительную работу с предпринимателями.

В Комсомольске-на-Амуре реализуется план по легализации теневого бизнеса на 2025−2026 годы, сообщает администрация города. Основной акцент сделан на профилактику нарушений и разъяснительную работу среди предпринимателей и работников.

Власти регулярно информируют жителей о последствиях нелегальной деятельности и мерах поддержки для малого и среднего бизнеса. Проводятся консультации по вопросам самозанятости, социального предпринимательства и участия в краевых программах.

Совместно с правоохранительными органами организованы рейды по выявлению несанкционированной торговли. С начала года проведено 9 таких мероприятий, составлено 16 административных протоколов.

Также ведётся контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков. В этом году проверено 64 объекта недвижимости и 5 земельных участков, по части из них выявлены нарушения условий аренды.

Материалы о возможных фактах нелегальной деятельности направляются в контрольно-надзорные органы. В администрации подчёркивают, что работа по легализации бизнеса будет продолжена.