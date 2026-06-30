В Волгограде изменились правила возврата техники покупателями

С 1 февраля 2026 года изменился порядок расчетов при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества. Новые правила действуют для покупателей, в том числе в Волгограде: при расчете компенсации теперь учитывают степень износа товара и год его выпуска. Об этом рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.