В Волгограде изменились правила возврата техники покупателями

С 1 февраля 2026 года изменился порядок расчетов при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества. Новые правила действуют для покупателей, в том числе в Волгограде: при расчете компенсации теперь учитывают степень износа товара и год его выпуска. Об этом рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
При возврате некачественной техники потребитель может получить стоимость товара по чеку и потребовать компенсацию разницы между первоначальной ценой и ценой аналогичного товара на момент возврата. Теперь при расчете этой разницы учитываются характеристики товара, его износ и год выпуска.
Ранее закон о защите прав потребителей позволял рассчитывать разницу между ценой покупки и текущей стоимостью нового аналогичного товара без учета износа. Новые правила не применяются, если продавец намеренно ввел покупателя в заблуждение о технических характеристиках, состоянии или годе выпуска товара.
В таком случае применяются общие правила осуществления расчетов, предусмотренные законом, — уточнили специалисты. Тогда потребитель сохраняет право требовать разницу между ценой по договору и текущей ценой нового товара.
К технически сложным товарам относятся телевизоры, холодильники, компьютеры, автомобили и другие категории. Перечень таких товаров утвержден постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.
При возврате техники важно сохранить документы о покупке и обратиться к продавцу с требованием о расчете компенсации.
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