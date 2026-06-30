Для бизнеса Приморья провели бесплатное обучение по финансовому управлению

«Чтобы эффективно управлять бизнесом, нужно разбираться в цифрах. Без этих знаний на интуиции долго не протянешь — года два, максимум три. Мы разложили по полочкам расходы, деньги, прибыль», — отметила ведущая курса Ольга Бондарь.