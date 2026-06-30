Для бизнеса Приморья провели бесплатное обучение по финансовому управлению

Бесплатный курс для предпринимателей «Не МАЙся: считай и зарабатывай» прошел в Приморском крае. Обучение было организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Трехнедельную образовательную программу реализовал центр «Мой бизнес». Курс провела финансовый консультант Ольга Бондарь. Участники научились строить финансовую модель и принимать решения на основе цифр, управлять деньгами, а также готовить отчеты, которые помогают видеть точки роста.
«Чтобы эффективно управлять бизнесом, нужно разбираться в цифрах. Без этих знаний на интуиции долго не протянешь — года два, максимум три. Мы разложили по полочкам расходы, деньги, прибыль», — отметила ведущая курса Ольга Бондарь.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.