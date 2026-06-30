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В Оренбуржье выберут самые дружные приемные семьи для пожилых граждан

Участники демонстрировали совместные хобби, свои традиции и обычаи.

Конкурс приемных семей для пенсионеров и людей с инвалидностью «Счастлив тот, кто счастлив дома!» пройдет в Оренбургской области. Подобные приемные семьи создаются в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в областном министерстве социального развития.

В Оренбуржье насчитываются 72 такие семьи. Чтобы привлечь к этой теме внимание общества и рассказать о самых интересных, талантливых и дружных семьях, министерство социального развития региона в третий раз объявило конкурс приемных семей. Для участия приглашаются жители области, заключившие договор о создании приемной семьи с комплексным центром социального обслуживания населения.

Заявки и конкурсные работы принимались до 30 июня в центрах соцобслуживания по месту жительства. Для участия необходимо было подготовить презентацию, отражающую жизнеустройство семьи, история ее создания, совместное хобби, традиции и обычаи семьи. По результатам голосования конкурсного жюри будут определены три призовых места и два победителя в номинациях «Свои среди своих», «Семья — хранитель традиции».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.