В Оренбуржье выберут самые дружные приемные семьи для пожилых граждан

Конкурс приемных семей для пенсионеров и людей с инвалидностью «Счастлив тот, кто счастлив дома!» пройдет в Оренбургской области. Подобные приемные семьи создаются в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в областном министерстве социального развития.
В Оренбуржье насчитываются 72 такие семьи. Чтобы привлечь к этой теме внимание общества и рассказать о самых интересных, талантливых и дружных семьях, министерство социального развития региона в третий раз объявило конкурс приемных семей. Для участия приглашаются жители области, заключившие договор о создании приемной семьи с комплексным центром социального обслуживания населения.
Заявки и конкурсные работы принимались до 30 июня в центрах соцобслуживания по месту жительства. Для участия необходимо было подготовить презентацию, отражающую жизнеустройство семьи, история ее создания, совместное хобби, традиции и обычаи семьи. По результатам голосования конкурсного жюри будут определены три призовых места и два победителя в номинациях «Свои среди своих», «Семья — хранитель традиции».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.