В Оренбуржье выберут самые дружные приемные семьи для пожилых граждан

В Оренбуржье насчитываются 72 такие семьи. Чтобы привлечь к этой теме внимание общества и рассказать о самых интересных, талантливых и дружных семьях, министерство социального развития региона в третий раз объявило конкурс приемных семей. Для участия приглашаются жители области, заключившие договор о создании приемной семьи с комплексным центром социального обслуживания населения.