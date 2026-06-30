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Fox News: заммэра Парижа обвинила США в установлении смертельной жары во Франции

Заместитель мэра Парижа Одри Пулвар обвинила США в волне «смертельной жары», пришедшей во Францию на прошлой неделе, передает американский канал Fox News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Alexander Kagan/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как страна, занимающая второе место в мире по объему выбросов парниковых газов, вы несете значительную долю ответственности за глобальное потепление и последствия, с которыми мы, французы, сталкиваемся.

Одри Пулвар
заместитель мэра Парижа

По данным Fox News, Пулвар напомнила, что американские города «на 90% оснащены кондиционерами», но «отвечать» за это приходится французам. Она раскритиковала американцев, которые подшучивали над отсутствием во Франции кондиционеров.

Пулвар, которая была избрана на свой пост в марте, заявила, что Париж принял меры по борьбе с загрязнением воздуха и разработке энергоэффективных проектов реконструкции города. По ее словам, кондиционирование воздуха «способствует и усугубляет проблему» глобального потепления.

Если бы каждый город в США предпринял такие же усилия по экологическому преобразованию, как Париж и многие европейские города… весь мир стал бы лучше… Хватит читать нам лекции. Просто начните вносить свой вклад.

Одри Пулвар
заместитель мэра Парижа

Fox News отмечает, что в течение недели в Париже стояла рекордная жара: температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию. В ответ на жару французские власти ввели ограничения на употребление алкоголя в общественных местах, ограничили проведение крупных общественных мероприятий и сократили часы посещения многих известных достопримечательностей, включая Эйфелеву башню и Лувр.

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