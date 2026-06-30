Как страна, занимающая второе место в мире по объему выбросов парниковых газов, вы несете значительную долю ответственности за глобальное потепление и последствия, с которыми мы, французы, сталкиваемся.
По данным Fox News, Пулвар напомнила, что американские города «на 90% оснащены кондиционерами», но «отвечать» за это приходится французам. Она раскритиковала американцев, которые подшучивали над отсутствием во Франции кондиционеров.
Пулвар, которая была избрана на свой пост в марте, заявила, что Париж принял меры по борьбе с загрязнением воздуха и разработке энергоэффективных проектов реконструкции города. По ее словам, кондиционирование воздуха «способствует и усугубляет проблему» глобального потепления.
Если бы каждый город в США предпринял такие же усилия по экологическому преобразованию, как Париж и многие европейские города… весь мир стал бы лучше… Хватит читать нам лекции. Просто начните вносить свой вклад.
Fox News отмечает, что в течение недели в Париже стояла рекордная жара: температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию. В ответ на жару французские власти ввели ограничения на употребление алкоголя в общественных местах, ограничили проведение крупных общественных мероприятий и сократили часы посещения многих известных достопримечательностей, включая Эйфелеву башню и Лувр.