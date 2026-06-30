На Дону организовали речную прогулку для многодетных семей Азовского района

Многодетные семьи из Азовского района Ростовской области отправились на речную прогулку вверх по реке Дон, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Поддержка материнства и детства является одной из задач нацпроекта «Семья».
Участниками мероприятия стали 18 человек. В течение часового путешествия под сопровождение аудиогида гости двухпалубного теплохода узнали о знаковых достопримечательностях Ростова-на-Дону и познакомились с фактами многовековой истории левого берега Дона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.