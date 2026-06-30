Красноярские борцы завоевали три медали на турнире Baikal Open

Еще одно серебро завоевал Игорь Овсянников в категории до 125 кг. В решающей схватке он проиграл борцу из Бурятии Эрдему Цыренжапову. Бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг взял Эрдэни Намдаков. Красноярский спортсмен дошел до полуфинала, но уступил в борьбе за выход в финал. В схватке за третье место его соперник не смог продолжить поединок из-за травмы.