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Красноярские борцы завоевали три медали на турнире Baikal Open

Спортсмены из Красноярского края завоевали три медали на международном турнире по вольной борьбе Baikal Open.

Спортсмены из Красноярского края завоевали три медали на международном турнире по вольной борьбе Baikal Open. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Соревнования прошли в Улан-Удэ. В них участвовали более 200 борцов из 16 стран, а также спортсмены из 13 регионов России. Дмитрий Зайнидинов стал серебряным призером в весовой категории до 92 кг. В финале он уступил Магомеду Шарипову, который представляет Бахрейн.

Еще одно серебро завоевал Игорь Овсянников в категории до 125 кг. В решающей схватке он проиграл борцу из Бурятии Эрдему Цыренжапову. Бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг взял Эрдэни Намдаков. Красноярский спортсмен дошел до полуфинала, но уступил в борьбе за выход в финал. В схватке за третье место его соперник не смог продолжить поединок из-за травмы.