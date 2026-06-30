Красноярские борцы завоевали три медали на турнире Baikal Open

Спортсмены из Красноярского края завоевали три медали на международном турнире по вольной борьбе Baikal Open. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли в Улан-Удэ. В них участвовали более 200 борцов из 16 стран, а также спортсмены из 13 регионов России. Дмитрий Зайнидинов стал серебряным призером в весовой категории до 92 кг. В финале он уступил Магомеду Шарипову, который представляет Бахрейн.
Еще одно серебро завоевал Игорь Овсянников в категории до 125 кг. В решающей схватке он проиграл борцу из Бурятии Эрдему Цыренжапову. Бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг взял Эрдэни Намдаков. Красноярский спортсмен дошел до полуфинала, но уступил в борьбе за выход в финал. В схватке за третье место его соперник не смог продолжить поединок из-за травмы.