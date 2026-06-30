У волгоградца конфисковали в доход государства отечественный внедорожник

Житель Котельниковского района лишился автомобиля. Причиной конфискации отечественной «Нивы» стало пьяное вождение.
Мужчина уже попался однажды на глаза полицейским в нетрезвом виде за рулём. 19 апреля его автомобиль вновь остановили правоохранители. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
В результате суд приговорил его к 120 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года. А прокуратура настояла на том, чтобы машину осуждённого передали в доход государства.
Ранее государство разбогатело на лодку и 2 весла, которые были конфискованы у рыбаков-волгоградцев.