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Госкомитет Башкирии по тарифам ответил на претензии ФАС

Госкомитет Башкирии по тарифам прокомментировал претензии Федеральной антимонопольной службы, возникшие по итогам проверки тарифов на 2026 год.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, ФАС выдала предписания об устранении нарушений при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В антимонопольном ведомстве указали, что нарушения касаются передачи государственного имущества для регулируемых видов деятельности и несвоевременного исключения экономически необоснованных затрат. При этом до конца года необходимо урегулировать вопросы имущественного обеспечения, а в июле-августе территориальные управления ФАС, включая Башкортостанское УФАС, проведут внеплановые проверки региональных органов по тарифам в электроэнергетике.

Однако в Госкомитете РБ по тарифам заявили, что по состоянию на 30 июня официальных предписаний с конкретными нарушениями они не получали.

Также в Госкомитете пояснили, что ФАС обратила внимание на необходимость проанализировать законность прав на имущество, которое используют ресурсоснабжающие организации. Это касается коммунальных объектов и отношений между их собственниками, включая муниципалитеты, и поставщиками услуг. Однако этот вопрос не связан с расчетом тарифов и не влияет на их размер. Для жителей республики в 2026 году ничего не меняется — тарифы остаются законными и экономически обоснованными.

Ранее жителям Башкирии сообщили, на сколько вырастут услуги ЖКХ с 1 октября.