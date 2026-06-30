Госкомитет Башкирии по тарифам ответил на претензии ФАС

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, ФАС выдала предписания об устранении нарушений при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В антимонопольном ведомстве указали, что нарушения касаются передачи государственного имущества для регулируемых видов деятельности и несвоевременного исключения экономически необоснованных затрат. При этом до конца года необходимо урегулировать вопросы имущественного обеспечения, а в июле-августе территориальные управления ФАС, включая Башкортостанское УФАС, проведут внеплановые проверки региональных органов по тарифам в электроэнергетике.
Однако в Госкомитете РБ по тарифам заявили, что по состоянию на 30 июня официальных предписаний с конкретными нарушениями они не получали.
Также в Госкомитете пояснили, что ФАС обратила внимание на необходимость проанализировать законность прав на имущество, которое используют ресурсоснабжающие организации. Это касается коммунальных объектов и отношений между их собственниками, включая муниципалитеты, и поставщиками услуг. Однако этот вопрос не связан с расчетом тарифов и не влияет на их размер. Для жителей республики в 2026 году ничего не меняется — тарифы остаются законными и экономически обоснованными.
Ранее жителям Башкирии сообщили, на сколько вырастут услуги ЖКХ с 1 октября.