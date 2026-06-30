Госкомитет Башкирии по тарифам ответил на претензии ФАС

Также в Госкомитете пояснили, что ФАС обратила внимание на необходимость проанализировать законность прав на имущество, которое используют ресурсоснабжающие организации. Это касается коммунальных объектов и отношений между их собственниками, включая муниципалитеты, и поставщиками услуг. Однако этот вопрос не связан с расчетом тарифов и не влияет на их размер. Для жителей республики в 2026 году ничего не меняется — тарифы остаются законными и экономически обоснованными.