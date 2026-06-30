В РАН предложили создать единый реестр отозванных научных статей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Создание единого публичного реестра ретракций научных статей может стать одним из ключевых механизмов предупреждения недобросовестных исследований и оценки этических рисков в науке. Об этом говорилось на выездном заседании Совета по этике научных исследований при президиуме Российской академии наук, сообщили в пресс-службе академии.
«Участники выездного заседания Совета по этике научных исследований при президиуме РАН обсудили добросовестность научных исследований, а также инструменты прогнозирования и оценки этических рисков. Одним из механизмов мог бы стать единый реестр ретракций — публичная база отозванных научных статей, которая позволит оперативно выявлять недобросовестные научные публикации», — говорится в сообщении.
По словам члена-корреспондента РАН Кирилла Зыкова, которые приводит пресс-служба, научная халатность и фальсификации могут приводить к реальным человеческим жертвам. В качестве примера он напомнил историю с гидроксихлорохином, который в начале пандемии рассматривался как эффективное средство против коронавируса. Рекомендации по его применению основывались на статье французских авторов, включавшей всего три группы пациентов — 16, 14 и 6 человек соответственно. «Весь мир изменил рекомендации из-за статьи, которая, по сути, была заблуждением авторов», — подчеркнул ученый.
В этой связи Зыков призвал создать единый реестр ретракций, ввести обязательный курс ответственного поведения для аспирантов и разработать национальные стандарты расследования нарушений. По его мнению, ключевым механизмом повышения качества исследований должна стать предрегистрация исследований. Кроме того, он предложил пересмотреть систему стимулов и наладить сотрудничество с научными журналами, предусмотрев защиту для лиц, сообщающих о нарушениях.