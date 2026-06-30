В РАН предложили создать единый реестр отозванных научных статей

По словам члена-корреспондента РАН Кирилла Зыкова, которые приводит пресс-служба, научная халатность и фальсификации могут приводить к реальным человеческим жертвам. В качестве примера он напомнил историю с гидроксихлорохином, который в начале пандемии рассматривался как эффективное средство против коронавируса. Рекомендации по его применению основывались на статье французских авторов, включавшей всего три группы пациентов — 16, 14 и 6 человек соответственно. «Весь мир изменил рекомендации из-за статьи, которая, по сути, была заблуждением авторов», — подчеркнул ученый.