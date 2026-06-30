Осенью в Василеостровском районе Петербурга откроют новую поликлинику

Новая поликлиника скоро откроется в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Работы в медучреждении проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Глава администрации района Михаил Соболев проверил готовность к открытию новой поликлиники, располагающейся на набережной Миклухо-Маклая. В ходе визита участники встречи осмотрели врачебные и процедурные кабинеты, часть медоборудования, которое уже установлено.
«Необходимо максимально синхронизировать все проводимые сегодня работы на объекте, чтобы первые пациенты смогли воспользоваться услугами поликлиники уже в начале осени», — дал поручение в ходе визита Михаил Соболев.
Учреждение рассчитано на 800 посещений ежедневно. В комплексе будет работать станция скорой помощи, отделение лучевой диагностики, дневной стационар, педиатрическое отделение и отделение для взрослых.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.