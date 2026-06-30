Воронежцам рассказали о ситуации с топливом в регионе

Большинство автозаправок ввели временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Например, один из воронежских операторов установил в городе объем отпуска 20 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, а также 20 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе. Другая сеть отпускает до 30 литров бензина в бак и до 30 литров дизельного топлива. По-прежнему действуют ограничения на отпуск бензина в канистры. Временные перебои возможны на федеральных сетях АЗС.