На платных парковках Челябинска будут сделаны льготы для электромобилей

По мнению инициаторов поправок, предлагаемый двухчасовой интервал полностью покрывает среднюю продолжительность сеанса зарядки, является достаточным для восполнения среднесуточного запаса хода и исключает переплату за нахождение автомобиля на парковке. Но, вместе с тем, не позволяет использовать место с зарядным устройством в качестве личного парковочного места и обеспечивает пропускную способность станции до 4−5 зарядов в день.