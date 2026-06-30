В июле в СФУ пройдет «Летний университет-2026»

«Летний Университет» — один из крупнейших международных проектов в сфере образования, сочетающий интенсивную академическую программу, межкультурный обмен и практическую работу над глобальными вызовами. Проект реализует Министерство науки и высшего образования РФ с 2021 года. Традиционно Летний университет проходит на площадках ведущих федеральных университетов: Уральского, Сибирского и Казанского. СФУ примет проект уже в шестой раз.