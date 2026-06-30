В июле в СФУ пройдет «Летний университет-2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 6 по 19 июля в Сибирском федеральном университете пройдет международный проект «Летний университет-2026». На участие в программе было подано свыше 4000 заявок. В итоге обучение пройдут 100 представителей России и 330 гостей из-за рубежа.
«Летний Университет» — один из крупнейших международных проектов в сфере образования, сочетающий интенсивную академическую программу, межкультурный обмен и практическую работу над глобальными вызовами. Проект реализует Министерство науки и высшего образования РФ с 2021 года. Традиционно Летний университет проходит на площадках ведущих федеральных университетов: Уральского, Сибирского и Казанского. СФУ примет проект уже в шестой раз.
Участники смогут выбрать одну из девяти программ, таких как «Цифровая трансформация в горно-металлургическом комплексе»; «Психолого-педагогические технологии сопровождения образовательного процесса в условиях трансформации мира»; «Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве: управление безопасностью бизнеса» и др.
Центральным элементом программы станет хакатон, в котором участники смогут применить свои знания на практике. Индустриальные партнёры выступят в роли наставников.
Кроме того, в программе — экскурсии по достопримечательностям Красноярска.
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