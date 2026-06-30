Школьники и студенты на Дону поучаствовали в проекте «Знание. Безопасность»

Учащиеся из Ростовской области приняли участие в проекте «Знание. Безопасность», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Реализация таких инициатив отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Знание. Безопасность» — просветительский проект Российского общества «Знание». Он направлен на профилактику вовлечения молодых людей в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству. Для слушателей проводят лекции, мастер-классы и курсы. На этих занятиях участники проекта учатся распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества.
«В Ростовской области традиционно уделяется большое внимание работе с молодежью. Профилактические мероприятия играют ключевую роль в формировании здорового, социально адаптированного и ответственного поколения», — подчеркнул заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий.
Одна из встреч проекта состоялась на площадке Южного федерального университета. Участники обсудили, почему способность страны опираться на собственные технологии становится вопросом безопасности, устойчивости экономики и качества жизни людей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.