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Прокуратура нашла нарушения при ремонте тротуаров в центре Красноярска

Ремонт не должен создавать неудобства для горожан.

Летом в Красноярске идёт масштабное обновление дорог и тротуаров. Однако ремонт не должен создавать неудобства для горожан. Прокуратура проверила, как подрядчики исполняют контракты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, до начала работ надзорное ведомство предупредило руководителей ООО «Енисейгрупп» и Строительно-производственной компании «Сфера» о недопустимости нарушений.

Однако выездная проверка показала: на улицах Игарской, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата есть отставание от графиков. Места раскопок не огорожены, пешеходные проходы отсутствуют, строительный мусор не убран, а предупреждающие знаки и фонари не установлены.

Прокуратура внесла представления руководителям подрядчиков с требованием устранить нарушения. Ход работ остаётся на контроле ведомства.

Ранее мы сообщали, что прокуратура заставила арендаторов леса тушить пожары в Красноярском крае.