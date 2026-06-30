Прокуратура нашла нарушения при ремонте тротуаров в центре Красноярска

Летом в Красноярске идёт масштабное обновление дорог и тротуаров. Однако ремонт не должен создавать неудобства для горожан. Прокуратура проверила, как подрядчики исполняют контракты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, до начала работ надзорное ведомство предупредило руководителей ООО «Енисейгрупп» и Строительно-производственной компании «Сфера» о недопустимости нарушений.
Однако выездная проверка показала: на улицах Игарской, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата есть отставание от графиков. Места раскопок не огорожены, пешеходные проходы отсутствуют, строительный мусор не убран, а предупреждающие знаки и фонари не установлены.
Прокуратура внесла представления руководителям подрядчиков с требованием устранить нарушения. Ход работ остаётся на контроле ведомства.
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