Прокуратура нашла нарушения при ремонте тротуаров в центре Красноярска

Однако выездная проверка показала: на улицах Игарской, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата есть отставание от графиков. Места раскопок не огорожены, пешеходные проходы отсутствуют, строительный мусор не убран, а предупреждающие знаки и фонари не установлены.