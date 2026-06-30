Водителя самосвала арестовали за смертельное ДТП в Нижегородской области

По версии следствия, авария произошла в дневное время 27 июня 2026 года на 401 км автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Обвиняемый Давит Петросян за рулем грузовика SHACMAN решил совершить обгон, пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости протаранил автомобиль KIA SLS. Водитель и пассажир легковой машины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда медиков.