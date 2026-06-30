Водителя самосвала арестовали за смертельное ДТП в Нижегородской области

Богородский городской суд Нижегородской области заключил под стражу водителя грузового самосвала, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
По версии следствия, авария произошла в дневное время 27 июня 2026 года на 401 км автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Обвиняемый Давит Петросян за рулем грузовика SHACMAN решил совершить обгон, пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости протаранил автомобиль KIA SLS. Водитель и пассажир легковой машины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда медиков.
Суд рассмотрел ходатайство старшего следователя СО ОМВД России «Богородский» и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу по 26 августа 2026 года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило. Уголовное дело расследуется по части 5 статьи 264 УК РФ.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве нижегородца скрылся от следствия.