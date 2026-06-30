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В Красноярске студенты напечатали на 3D-принтере детали для дронов

Помимо деталей для дронов студенты отправят бойцам салфетки, батончики и все необходимое.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске студенты университета Решетнева стали печатать детали для дронов на 3D-принтере. Об этом сообщают в красноярском отделении ОНФ.

Ученики института информатики и телекоммуникаций с помощью такого принтера создали хвостовики-стабилизаторы для системы сброса грузов дронов. Это деталь, без которой дрон просто не сможет выполнить задачу.

Однако не одной лишь помощью с деталями отметились студенты. Студенты и преподаватели собрали также полноценный гуманитарный груз: в них вошли средства гигиены, продукты и медикаменты. Эти средства необходимости скоро направят бойцам.