Нижегородцы смогут заниматься спортом на школьных стадионах по «Карте жителя»

«Карта жителя Нижегородской области» позволит желающим посещать школьные спортобъекты в рамках проекта «НашСтадион». Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на министерство спорта региона.
Напомним, что в конце 2025 года в пяти школах Нижегородской области решили в пилотном режиме запустить проект «НашСтадион». Благодаря ему в свободное от учебы время желающие смогут заниматься спортом на базе стадионов образовательных учреждений. Среди них — школы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Большемурашкинском и Пильнинском округах.
Доступ нижегородцев к спортивной инфраструктуре школ хотят обеспечить с помощью «Карты жителя Нижегородской области». Проект интегрируют в информационную систему «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области». Пользователи смогут в онлайн-формате записаться на занятия по утвержденному расписанию.
Проект могут масштабировать на другие объекты и муниципалитеты региона, если пилотный этап будет положительно оценен. Ожидается, что к 2030 году он позволит сэкономить бюджет региона примерно на 8,4 млрд рублей.
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