Нижегородцы смогут заниматься спортом на школьных стадионах по «Карте жителя»

Напомним, что в конце 2025 года в пяти школах Нижегородской области решили в пилотном режиме запустить проект «НашСтадион». Благодаря ему в свободное от учебы время желающие смогут заниматься спортом на базе стадионов образовательных учреждений. Среди них — школы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Большемурашкинском и Пильнинском округах.