Художник Савченко подарил детство многим поколениям

Его называли папой Карлсона. Талантливый мультипликатор Анатолий Савченко подарил миллионам детей яркие образы. Именно его кисть и безграничная фантазия создали не просто мультики, а целую вселенную тепла, юмора и искренней любви к детям. Художник нарисовал того неповторимого «мужчину в самом расцвете сил»: озорного, неунывающего, с хитринкой в глазах и пропеллером за спиной.
30 июня 2026 года исполняется 102 года со дня рождения этого удивительного человека — художника легендарной студии «Союзмультфильм». За сказочным волшебством его кадров скрывалась непростая судьба фронтовика, прошедшего сквозь горнило войны, и скромного труженика, который не любил командовать, но обожал рисовать. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Фронтовая юность.
Анатолий Михайлович появился на свет в 1924 году в Новочеркасске. Его отец, работавший провизором и фармацевтом, был художником-самоучкой. Сын пошёл в отца: по собственному признанию мультипликатора, он начал рисовать с того самого момента, как смог удержать в руке карандаш. В 1930-е годы в местном кинотеатре, где перед основным сеансом крутили довоенные мультфильмы, юный Толя впервые открыл для себя анимацию.
Мирное детство закончилось 22 июня 1941 года. А в 1942-м, после оккупации Новочеркасска, 17-летний парень ушёл на фронт. Служба в пехоте была суровой. На Северном Кавказе его тяжело ранило осколком в ногу. Юность и крепкое здоровье взяли своё — рана затянулась, и он вернулся в строй. Савченко был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями.
Демобилизовавшись в 1947 году, Анатолий отправился покорять Москву. С первой же попытки он поступил во ВГИК на художника, а после распределения попал на киностудию «Союзмультфильм», где проработал всю жизнь.
Творил из ничего.
Первым проектом начинающего аниматора стал «Лесной концерт» (1953 год). Годом позже Савченко работал над «Мойдодыром». Однако свои главные шедевры он создал в неразрывном творческом тандеме с режиссёром Борисом Степанцевым. Вместе они подарили зрителям «Петю и Красную Шапочку», «Вовку в Тридевятом царстве», «Щелкунчика» и, конечно же, «Карлсона».
Для мультфильмов о Карлсоне Савченко сам разработал визуальный образ главного персонажа. Он же предложил пригласить на озвучивание роли фрекен Бок неподражаемую Фаину Раневскую. Примечательно, что художник создавал героя «из воздуха»: он намеренно не читал книгу Линдгрен и не смотрел чужие иллюстрации, опираясь исключительно на сценарий. Савченко был убеждён: настоящий художник творит из ничего, придумывая персонажа от и до сам, только тогда тот получается живым.
До выхода мультфильма книга Астрид Линдгрен была в СССР малоизвестна. Но стоило «Карлсону» появиться на экранах, как книги разошлись миллионными тиражами, естественно, с иллюстрациями Анатолия Савченко. Пока на родине, в Швеции, Карлсона считали негативным персонажем — хвастуном и подстрекателем, советский зритель полюбил его как «лучшее в мире привидение с мотором», которое так нужно одинокому мальчику.
Оба фильма — «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся!» (1970) — создавались на одном дыхании. Блестящий актёрский состав — Василий Ливанов (Карлсон), Клара Румянова (Малыш) и Фаина Раневская — идеально попал в образы.
Несмотря на всенародную любовь и создание прекрасных мультфильмов («Мойдодыр», «Петя и Красная Шапочка», «Вовка в Тридевятом царстве», «Щелкунчик», «Возвращение блудного попугая»), никаких государственных наград и званий при жизни Анатолий Михайлович не получил.
Уйдя на заслуженный отдых, Савченко не бросил кисть. Он проиллюстрировал множество детских книг. Мастера не стало почти 15 лет назад, 18 августа 2011 года, но его добрые, тёплые и невероятно живые герои навсегда остались с нами.
Любимые с детства.
О том, насколько сложно создавать художественные образы, rostov.aif.ru рассказал Олег Игнатов — председатель Ростовского областного отделения Союза художников России.
«В детстве я обожал эти мультфильмы. Поэтому, когда я их пересматриваю, стараюсь отключать “профессиональную деформацию” и внутренний критицизм. Для меня это не просто объекты для анализа, а искренние, тёплые воспоминания и настоящий золотой фонд моего детства», — прокомментировал нашей редакции Олег Валентинович.
Он пояснил: с профессиональной точки зрения можно и нужно разбирать технику — как, например, феноменально сделан туман в «Ёжике в тумане». Но мультипликация создаётся не для сухого анализа, а для того, чтобы учить добру.
Любое произведение искусства, подчёркивает Игнатов, это диалог зрителя с автором. И если после этого разговора в человеке ничего не изменилось, значит, художник просто сотрясал воздух.
«Работы Анатолия Савченко выстраивают этот диалог безупречно. В его Карлсоне, попугае Кеше и других персонажах есть всё: и мастерское развитие сюжета, и правильный, понятный детям конфликт, и невероятная душевность. Именно потому, что в детстве я сам с замиранием сердца впитывал эти истории, я могу с уверенностью сказать: это абсолютная классика, которая по-прежнему радует глаз и согревает душу», — заключил Игнатов.