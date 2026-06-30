Папа Кеши и Карлсона. Художник Савченко подарил детство многим поколениям

Для мультфильмов о Карлсоне Савченко сам разработал визуальный образ главного персонажа. Он же предложил пригласить на озвучивание роли фрекен Бок неподражаемую Фаину Раневскую. Примечательно, что художник создавал героя «из воздуха»: он намеренно не читал книгу Линдгрен и не смотрел чужие иллюстрации, опираясь исключительно на сценарий. Савченко был убеждён: настоящий художник творит из ничего, придумывая персонажа от и до сам, только тогда тот получается живым.