Без швов и лишних рубцов: в России ускорили разработку хирургического клея

Российские ученые выяснили, как химический состав влияет на свойства хирургических клеев для фиксации краев ран. Это может ускорить создание новых составов, которые будут подбирать под особенности конкретной раны. Об этом сообщили РИА Новости в Российском научном фонде.
Хирургический клей позволяет фиксировать края раны без швов. Однако современные составы не всегда достаточно хорошо адаптируются к росту тканей и могут способствовать образованию рубцов. В РНФ отметили, что во многом это связано с несовершенством химического состава таких клеев. Более прочные и эластичные средства создают на основе природных составов, но их подбор требует большого количества экспериментов. Чтобы упростить этот процесс, ученые изучили связь между структурой полимерных молекул и свойствами клеящего вещества.
Они установили, что для разных медицинских задач нужны разные виды соединений. Если полимеры содержат плохо растворимые в воде группы, капли медицинского клея становятся более плотными. Короткие полимеры лучше прилипают к поверхностям, а длинные устойчивее к механическим повреждениям и разрывам. Сейчас эти закономерности подтвердили с помощью компьютерного моделирования. Также идет работа с синтетическими полимерами, свойства которых можно настраивать для лучшего сцепления с разными поверхностями.
«Наше исследование поможет специалистам оптимизировать состав адгезивных смесей и выбрать наиболее подходящий для поставленной задачи. Это ускорит их внедрение в медицинскую практику, где подобные материалы очень востребованы», — рассказала доцент кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Кожунова.
Исследование провели специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова и Института органических соединений РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymer. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.