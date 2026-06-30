Без швов и лишних рубцов: в России ускорили разработку хирургического клея

Хирургический клей позволяет фиксировать края раны без швов. Однако современные составы не всегда достаточно хорошо адаптируются к росту тканей и могут способствовать образованию рубцов. В РНФ отметили, что во многом это связано с несовершенством химического состава таких клеев. Более прочные и эластичные средства создают на основе природных составов, но их подбор требует большого количества экспериментов. Чтобы упростить этот процесс, ученые изучили связь между структурой полимерных молекул и свойствами клеящего вещества.