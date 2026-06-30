В Хабаровском крае в школы придут 58 молодых учителей

В Хабаровском крае завершилось обучение первого набора студентов, проходивших подготовку по федеральной программе «Профессионалитет», сообщает пресс-служба регионального правительства.
В числе выпускников — 58 молодых учителей начальных классов, обучавшихся по программе «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным. Всего Хабаровский педагогический колледж в этом году выпустил 258 специалистов, из которых 240 будут работать в сфере образования.
Почти каждый десятый выпускник обучался по целевым договорам. Молодые педагоги отправятся в школы Хабаровска, Бикина, а также Амурского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Нанайского и других районов края.
Помимо учителей, образовательные учреждения региона пополнят воспитатели, логопеды и педагоги дополнительного образования. Более 50 выпускников окончили колледж с отличием.
Сейчас в Хабаровском крае по программам «Профессионалитета» обучаются около пяти тысяч студентов, а в 2027 году в регионе планируют открыть ещё четыре отраслевых кластера.