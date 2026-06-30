В Хабаровском крае в школы придут 58 молодых учителей

В числе выпускников — 58 молодых учителей начальных классов, обучавшихся по программе «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным. Всего Хабаровский педагогический колледж в этом году выпустил 258 специалистов, из которых 240 будут работать в сфере образования.