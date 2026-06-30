Воронежец вернулся в угнанный автомобиль за телефоном и попался в руки полиции

В отделение полиции № 4 Управления МВД по Воронежу накануне поступило заявление от 24-летнего горожанина. Он сообщил, что неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ-21053», принадлежащий его брату.
Выяснилось, что ночью злоумышленник похитил черную машину этой модели, припаркованную около дома 172 на улице Беговой. Вскоре транспорт нашли неподалеку от места происшествия.
В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска вышли на след 26-летнего воронежца, который ранее уже имел судимости за кражи и другие преступления против собственности. Его заподозрили в причастности к инциденту.
В участке подозреваемый признал вину и рассказал, что, прогуливаясь по двору, заметил незапертую машину и решил прокатиться. Он проник внутрь, демонтировал нижнюю защиту рулевой колонки, замкнул провода зажигания и запустил мотор. Однако в пути руль заблокировался, и нарушитель бросил автомобиль. Позже он вернулся, чтобы забрать забытый в салоне мобильный телефон, и в этот момент его задержали полицейские.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (часть 1 статьи 166 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.