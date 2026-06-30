Воронежец вернулся в угнанный автомобиль за телефоном и попался в руки полиции

В участке подозреваемый признал вину и рассказал, что, прогуливаясь по двору, заметил незапертую машину и решил прокатиться. Он проник внутрь, демонтировал нижнюю защиту рулевой колонки, замкнул провода зажигания и запустил мотор. Однако в пути руль заблокировался, и нарушитель бросил автомобиль. Позже он вернулся, чтобы забрать забытый в салоне мобильный телефон, и в этот момент его задержали полицейские.