Ремонт Борского моста завершён за три недели

В Нижегородской области завершены срочные работы по ликвидации колейности на новом Борском мосту и прилегающих участках трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Работы выполнены в рекордные сроки — за три недели — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», общая стоимость контракта составила 179 млн рублей.
Ремонт охватил сам мост через Волгу, пойменные мосты и участок Борской дамбы: срезан верхний слой асфальта (до 3 см), уложен новый асфальтобетон и нанесена термопластичная разметка со светоотражающими элементами.
Участок изначально был запланирован на 2027 год, но подрядчик досрочно выполнил работы из‑за ускоренного износа покрытия после перераспределения потока при ремонте старого моста в 2025 году.
После работ изменена схема организации движения: на выезд из Нижнего Новгорода теперь две полосы, демонтированы знаки реверсивного движения, в ближайшее время будет снято ограничение скорости 40 км/ч. Новый Борский мост открыт в 2017 году; текущий ремонт стал первым за девять лет.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что на новом Борском мосту будет изменена схема организации дорожного движения.