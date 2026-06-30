Ремонт Борского моста завершён за три недели

После работ изменена схема организации движения: на выезд из Нижнего Новгорода теперь две полосы, демонтированы знаки реверсивного движения, в ближайшее время будет снято ограничение скорости 40 км/ч. Новый Борский мост открыт в 2017 году; текущий ремонт стал первым за девять лет.