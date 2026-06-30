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Минкульт региона анонсировал последний тираж билетов на день города в Калининграде

Время, когда их выложат в доступ сегодня — 12:00 и 15:00.

Минкульт региона анонсировал последний тираж билетов на день города в Калининграде — сегодня в 12:00 и 15:00.

«Мы видим ваш интерес попасть на гала-концерты, поэтому выгружали билетов чуть больше», — говорится в сообщении. Интересно, что пост об этом в телеграм-канале министерства появился в 11:59, то есть за минуту до выгрузки первой партии.

В министерстве по культуре и туризм Калининградской области поблагодарили всех, кто успел приобрести билеты (они, напомним, были бесплатными и разметались мгновенно). Счастливых обладателей билетов ждут на концерте.

А вот тем, кто не успел получить билетик, посоветовали не расстраиваться и позвали на концерт других исполнителей, который состоится вне чаши стадиона.

«Рядом с “Ростех Ареной” будет организована насыщенная программа: выступление коллективов от Росконцерта, при поддержке Минкультуры России, местных групп, блогеров, интерактивные площадки, мастер-классы и стридфуд зоны», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что горожане не могут получить бесплатные билеты на концерт в «Ростех Арене», а также о том, что такие билеты активно продают в интернете — цены колеблются от 1 до 7 тысяч рублей за билетик.

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