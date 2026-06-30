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В России таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом

Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3%.

Водители такси в России реже выходят на линию и стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города из-за дефицита топлива. Об этом сообщает «Коммерсант».

По оценке гендиректора таксопарка «F1rst» Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли в последнее время ускорился на 20%. Гендиректор таксопарка «369» Михаил Манхаев оценил отток водителей в 5−10%. О сокращении активных водителей в некоторых регионах также сообщили в сервисе заказа такси «Максим».

Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% с 22 по 28 июня, следует из данных сервиса «Сбер Индекс». При этом средние цены на поездки пока не изменились, отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Он связал это с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения.

В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует на на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди.