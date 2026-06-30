В Гусеве рассерженный мужчина метнул нож в 13-летнюю внучку

По данным полиции, перед нападением дед угрожал 13-летней девочке убийством. Школьница успела отскочить, нож её не задел. В органы обратилась 38-летняя мать потерпевшей. После случившегося мужчина попытался скрыться, однако участковые нашли его в одном из посёлков Гусевского района и доставили в отдел.