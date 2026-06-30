В Гусеве рассерженный мужчина метнул нож в 13-летнюю внучку

В Гусеве 62-летний местный житель поссорился с внучкой и бросил в её сторону нож. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет во вторник, 30 июня.
По данным полиции, перед нападением дед угрожал 13-летней девочке убийством. Школьница успела отскочить, нож её не задел. В органы обратилась 38-летняя мать потерпевшей. После случившегося мужчина попытался скрыться, однако участковые нашли его в одном из посёлков Гусевского района и доставили в отдел.
В отношении жителя области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Жительница Гусева приняла роды у дочери и задушила новорождённого внука. Тело спрятали в подвальном окне одного из домов. Преступление раскрыли спустя десять лет. Помимо убийства, женщине также вменяют два эпизода мошенничества.