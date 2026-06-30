В Красноярском крае на 15 предприятиях нашли нарушения в период НМУ

Инспекторы минэкологии Красноярского края с 16 по 25 июня, когда в ряде территорий региона действовал режим НМУ, проверили несколько промышленных предприятий. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Часовитин. Специалисты провели проверки на 13 промышленных площадках, в 6 случаях к работе также привлекалась природоохранная прокуратура. В ходе рейдов были выявлены нарушения на трех предприятиях: два объекта расположены на улице Калинина и один — на улице Новая. Установлено, что данные организации не зарегистрированы как источники негативного воздействия на окружающую среду, а также у них отсутствуют утвержденные планы мероприятий по уменьшению выбросов при наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Помимо этого, инспекторы без участия надзорных органов провели проверки еще 12 предприятий третьей категории в Красноярске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Ачинске. Результаты вызывают беспокойство: ни одна из этих компаний не подготовила планы по снижению выбросов на время действия НМУ. Соответствующие материалы уже переданы в прокуратуру для организации внеплановых инспекций.