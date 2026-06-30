Волгоградское ЖКХ готово к отопительному сезону на 23%

По итогам совещания перед профильными службами поставлен ряд задач. В частности, все потребители тепловой энергии и УК должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября; территориальные сетевые и ресурсоснабжающие организации — до 1 ноября; муниципалитеты — до 20 ноября текущего года.