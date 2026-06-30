Волгоградское ЖКХ готово к отопительному сезону на 23%

Совещание по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону прошло в администрации Волгоградской области.
«Общая плановая готовность объектов составляет около 23%. Времени на проведение и завершение работ по подготовке к зиме достаточно», — подчеркнул глава региона Андрей Бочаров.
К работе в осенне-зимнее время предстоит подготовить:
больше 12 тысяч МКД;
свыше 5,2 тысячи объектов социальной сферы;
46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
около 19 тысяч объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Одновременно в региональном ЖКХ реализуют инвестпроекты в рамках модернизации и развития системы.
«Идет проектирование очень важных элементов и объектов ЖКХ Волгограда, Волжского и других муниципалитетов. Они реализуются с привлечением бюджетных средств, средств господдержки и частных инвестиций», — уточнил губернатор.
По итогам совещания перед профильными службами поставлен ряд задач. В частности, все потребители тепловой энергии и УК должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября; территориальные сетевые и ресурсоснабжающие организации — до 1 ноября; муниципалитеты — до 20 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что перед совещанием глава региона побывал на котельной № 82 в Ворошиловском районе.