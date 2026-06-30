Новый жук, который убивает деревья за 1−3 года, появился в Беларуси

Некоторые деревья в Беларуси в ближайшем будущем исчезнут. Последние лет 10 в разгар лета начинает засыхать листва у каштанов, и основная причина — минирующая моль. Простых и эффективных методов борьбы с ней нет. Поэтому ее распространение стало практически неизбежным (здесь подробнее). Как итог — биологи говорят, что каштаны в Минске и в других городах Беларуси скоро исчезнут — старые и больные вырубят, а от саженцев откажутся.