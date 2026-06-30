Новый жук, который убивает деревья за 1−3 года, появился в Беларуси

Некоторые деревья в Беларуси в ближайшем будущем исчезнут. Последние лет 10 в разгар лета начинает засыхать листва у каштанов, и основная причина — минирующая моль. Простых и эффективных методов борьбы с ней нет. Поэтому ее распространение стало практически неизбежным (здесь подробнее). Как итог — биологи говорят, что каштаны в Минске и в других городах Беларуси скоро исчезнут — старые и больные вырубят, а от саженцев откажутся.
Что касается белорусских лесов, то в 2025 году, по сравнению с 2024-м, в 1,4 раза вырос объем усыхания ельников. И причины не только в летних засухах, но и в массовом размножении короеда-типографа, который селится на деревьях (все подробности здесь).
В 2026-м новая напасть — ясеневая изумрудная златка. Проблема появления в регионе этого инвазивного жука была на днях рассмотрена на совещании в Гомельском горисполкоме и признана той, которая требует незамедлительного решения. В противном случае пострадают ясени, ведь личинки вредителя, развиваясь под корой, повреждают древесину, что приводит к гибели деревьев.
В Гомеле обследуют ясени, некоторые вырубают. Председатель горисполкома Руслан Пархамович поручил разработать детальный план мероприятий, включающий превентивные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вредителя.
Еще в апреле 2026-го издание «Чырвоны сцяг. Краснаполле» сообщило, что в Гомеле впервые была обнаружена ясеневая изумрудная златка. При этом было отмечено, что Ивьевская районная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений отнесла этого жука к разрушительным насекомым.
Жук 8,5−15 мм в длину и 3,0−3,5 мм в ширину. Цвет — изумрудно-зеленый, местами с золотистым и бронзовым блеском. Тело узкое, клиновидное.
Для человека насекомое не несет угрозы, но способно сильно вредить разным видам ясеня, в том числе полностью уничтожать их.
Не исключено, что златка может распространиться по всей Беларуси. Она «путешествует» с крупномерными саженцами, лесоматериалами, деревянным упаковочным материалом.
Надо сказать, что еще в конце 2024 года Главная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений обратила внимание на распространение в соседних с Беларусью странах карантинного объекта — ясеневой изумрудной златки, врага ясеня. Специалисты назвали его ярким примером разрушительного лесного насекомого-захватчика, резко расширившего свой ареал, который изначально был восточноазиатским.
Тогда в госинспекции отмечали, что ясеневая изумрудная златка «оккупировала» деревья в Смоленске, Брянске, с 2019 года и в украинских городах.
Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя, D-образные вылетные отверстия в коре и извилистые личиночные ходы под корой. Не следует упускать из виду и такие симптомы, как поредевшие кроны, погибшие ветви, множественные прикорневые побеги, растрескавшаяся и отслоившаяся кора. Зараженные деревья ясеня обычно погибают через 3 года после начала заселения златкой, но при массовом заражении гибель происходит в течение 1−2 лет.
В службе по карантину и защите растений Ивьевского района Гомельской области отметили, что при массовом распространении опасного насекомого счет может идти на сезоны. Поэтому белорусам следует сразу сообщать природоохранникам, увидев жука- «убийцу» (все подробности здесь).
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