Уроженец Красноярска Илья Соболев впервые сыграл главную роль в сериале

Уроженец Красноярска Илья Соболев исполнил главную роль в комедии «Зовите Витю!», премьера которого состоится в июле. Пресс-служба «КИОН» сообщила, что в сериале также снялись Саша Бортич, Риналь Мухаметов, Сергей Рос и другие.
В центре сюжета — экстрасенс-мошенник Витя. Он предлагает клиентам услуги по вызову умерших с того света и обманывает людей на деньги. Однако позже становится ясно, что аферист на самом деле стал видеть духов.
«Если честно, опыт стендапа здесь почти не помог. На сцене ты существуешь по одним правилам, а кино и сериалы требуют совсем другого подхода, поэтому многое приходится осваивать буквально с нуля», — признался Соболев.
Режиссером стал Денис Тяпичев. По словам создателей проекта, каждый эпизод будет посвящен различным призракам и их незавершенным делам.