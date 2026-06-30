В красноярском «Роевом ручье» животные «ожили» на картах 2ГИС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Посетители парка флоры и фауны «Роев ручей» теперь могут увидеть животных не только в вольерах, но и на карте 2ГИС. В приложении появились анимированные модели более 20 видов зверей и птиц.
Достаточно открыть карту зоопарка, приблизить нужный вольер и нажать на изображение животного. После этого можно увидеть, как слон машет хоботом, панда кувыркается, гималайский медведь танцует, а другие обитатели двигаются почти как настоящие.
Еще одна новинка — короткие видеорассказы от телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Он делится интересными фактами о животных, благодаря чему прогулка по зоопарку становится еще интереснее, особенно для детей.
Новая функция уже работает в 16 зоопарках России, включая красноярский «Роев ручей». Кроме того, на карте появились анимированные мамонты в местах, связанных с их изучением, сообщает пресс-служба 2ГИС.
Добавим, что посмотреть на анимированных животных можно не только на территории парка, но и в любой точке мира, выбрав зоопарк на карте.