Жемчужина Урала в объективе «Культуры»: курорт «Увильды» стал звездой документального кино

Съемочная группа телеканала «Россия-Культура» при поддержке АНО «Центр проектного развития» начала работу над документальным фильмом «Исторические курорты России». Первой локацией выбран санаторий на озере Увильды. В кадр войдут как история этой здравницы, так и панорамы самого водоема.