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Белую башню Нижегородского кремля открыли впервые за 200 лет

Внутренние помещения башни сейчас очищают от мусора.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородском кремле после почти двухвекового перерыва открыли Белую башню. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Нижегородский музей-заповедник.

В настоящее время специалисты получили доступ во внутренние помещения объекта. В них проводят работы по очистки и вывозу мусора. Это необходимо для детального исследования и оценки состояния объекта. Ещё в апреле 2025 года заведующий музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин анонсировал планы по вскрытию башни.

Осенью в Кремле для посетителей откроют ещё две башни — Коромыслову и Часовую, где появятся музейные пространства. Посещение будет возможным только в составе летнего или зимнего музейных маршрутов. В музее уточнили, что сейчас реализация проектов в этих башнях находится на этапе подготовки инфраструктуры.