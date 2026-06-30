Белую башню Нижегородского кремля открыли впервые за 200 лет

Осенью в Кремле для посетителей откроют ещё две башни — Коромыслову и Часовую, где появятся музейные пространства. Посещение будет возможным только в составе летнего или зимнего музейных маршрутов. В музее уточнили, что сейчас реализация проектов в этих башнях находится на этапе подготовки инфраструктуры.