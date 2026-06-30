В Красноярске впервые пройдет марафон «Красноярские мосты»

В Красноярске 12 сентября впервые пройдет марафон «Красноярские мосты». Масштабный забег посвятят предстоящему 400-летию города. Старт состоится на острове Татышев.
Участникам предложат пять дистанций. Самая короткая составит 1628 метров. Это число выбрали не случайно: в 1628 году отряд Андрея Дубенского заложил на берегу Енисея острог Красный Яр. На эту дистанцию выйдут 398 человек, именно столько лет Красноярску исполнится в этом году. Для новичков и любителей подготовят маршруты на 3 и 5 км. Опытные бегуны смогут выбрать дистанцию 10 км.
Главным испытанием станет марафон на 42,2 км. На прохождение дистанции участникам дадут 6 часов. Маршрут объединит 6 красноярских мостов: Октябрьский, Виноградовский, Арфа, Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский. Во время забега участники увидят знаковые места города, в том числе здание филармонии, музейный центр «Площадь Мира», пароход-музей «Святитель Николай», речной вокзал, краеведческий музей, театр оперы и балета, администрацию и городские часы.
«Марафон “Красноярские мосты” привлекателен не только со спортивной, но и с туристической точки зрения. Жителям он подарит возможность пробежать по страницам истории, чувствуя дыхание родных улиц, а гостям откроет лучший город Земли», — сказал руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.
Во время спортивного праздника будут работать интерактивные площадки партнеров, также пройдут выступления кавер-групп. Каждый участник получит пакет с сувенирной продукцией, а финишерам вручат памятные медали с символикой 400-летия Красноярска. Регистрация на марафон уже открыта.