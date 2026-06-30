В Красноярске впервые пройдет марафон «Красноярские мосты»

Участникам предложат пять дистанций. Самая короткая составит 1628 метров. Это число выбрали не случайно: в 1628 году отряд Андрея Дубенского заложил на берегу Енисея острог Красный Яр. На эту дистанцию выйдут 398 человек, именно столько лет Красноярску исполнится в этом году. Для новичков и любителей подготовят маршруты на 3 и 5 км. Опытные бегуны смогут выбрать дистанцию 10 км.