В Красноярске работнице выплатили 400 тысяч рублей после травмы на производстве

В Красноярске прокуратура помогла работнице компании «Люкс Пакет» взыскать с работодателя 400 тыс. рублей компенсации морального вреда после производственной травмы. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в мае 2025 года. Перед началом смены упаковщица зашла в раздевалку за личными вещами. Чтобы достать их с верхней полки металлического шкафчика, женщина оперлась на стоящий рядом шкаф. Шкаф потерял устойчивость и начал падать. Работница попыталась удержать его, но потеряла равновесие и упала на пол. Позже в больнице у нее диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.
Проверка прокуратуры показала, что на предприятии не провели специальную оценку условий труда и оценку профессиональных рисков. Кроме того, работницу допускали к работе без обязательных медосмотров и необходимых средств индивидуальной защиты. Комиссия признала неудовлетворительную организацию работ одной из причин несчастного случая.
По постановлению прокурора работодателя оштрафовали за нарушения трудового законодательства и требований охраны труда. После травмы женщине потребовались лечение и реабилитация. Позже ей установили 30-процентную утрату профессиональной трудоспособности. Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и взыскал в пользу пострадавшей 400 тыс. рублей.
Решение исполнено в полном объеме.