В Красноярске работнице выплатили 400 тысяч рублей после травмы на производстве

Инцидент произошел в мае 2025 года. Перед началом смены упаковщица зашла в раздевалку за личными вещами. Чтобы достать их с верхней полки металлического шкафчика, женщина оперлась на стоящий рядом шкаф. Шкаф потерял устойчивость и начал падать. Работница попыталась удержать его, но потеряла равновесие и упала на пол. Позже в больнице у нее диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.