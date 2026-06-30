Пермский переработчик мусора увеличил убытки в девять раз

ООО «Буматика» было зарегистрировано в 2006 году. Единоличным учредителем и гендиректором общества является Сергей Чудинов. Как указано на официальном сайте, основной задачей компании является «создание и развитие цивилизованной системы обращения с отходами». Отмечается также, что ООО имеет самую большую в России лицензию на обращение с отходами, включающую более двух тысяч позиций.