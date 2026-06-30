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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Артура Дмитриева

Дмитриев был победителем Олимпийских игр.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 57 лет ушел из жизни выдающийся фигурист, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

— Артур Валерьевич Дмитриев показал пример преданности спорту, силы духа и воли к победе, — сказал Беглов.

Артур Дмитриев родился в 1968 году. Он был воспитанником знаменитого тренера Тамары Москвиной. В паре с Натальей Мишкутенок он выиграл Олимпиаду в 1992 году. Через шесть лет, уже с Оксаной Казаковой, взял еще одно золото на Играх в Нагано. Также на его счету победы на чемпионатах мира и Европы.

После завершения карьеры Дмитриев стал тренером. Он передавал опыт молодым фигуристам в петербургской школе олимпийского резерва «Звездный лед». Петербург будет хранить благодарную память о нем.

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