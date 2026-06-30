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Лукашенко сказал о принципиальном требовании Си Цзиньпину и заявил, что веером должно расходиться по Беларуси

Лукашенко сделал заявление о том, что веером должно расходиться по Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о том, что веером должно расходиться по Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер 30 июня на встрече с руководством Пекинского университета поднял тему углубления сотрудничества Минска и Пекина в сфере образования. Он напомнил, что за десять прошедших лет была создана совместная программа для обучения белорусских студентов в Пекинском университете. При этом Лукашенко подчеркнул, что это лишь первые шаги и заявил, что веером должно расходиться по Беларуси.

— Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси, — отметил он.

Глава государства добавил, что, получив образование, белорусские молодые люди нацелены создавать конкретные предприятия в Беларуси, производить соответствующий продукт на основе китайских технологий, прежде всего, в фармакологии.

— Для нас крайне важен ваш опыт технологии производства лекарств и вакцин, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество, — прокомментировал лидер республики.

Таким образом, молодые специалисты, получившие образование в рамках совместной белорусско-китайской образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси. Хотя в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании. Здесь же Лукашенко сказал о своем требовании.

— Но у меня жестокое требование: получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, производить конкретные лекарства — в данном случае, для лечения раковых заболеваний — в Беларуси, — пояснил он.

Также Александр Лукашенко заметил, что программа была одобрена главой КНР Си Цзиньпином. И пояснил, что с такой логикой согласился и глава Китая. И рассказал, что во время состоявшегося накануне разговора с Си Цзиньпином лидеры много говорили о будущем.

— А будущее — это высокие технологии, — резюмировал белорусский президент.

Между тем соседняя с Беларусью Литва может убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

Тем временем Украина и Латвия хотят построить завод беспилотников у границы с Беларусью и Россией.

А еще МИД точно сказал, что будет, если ВСУ пересекут границу Беларуси.

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