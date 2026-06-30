Лукашенко сказал о принципиальном требовании Си Цзиньпину и заявил, что веером должно расходиться по Беларуси

Так, белорусский лидер 30 июня на встрече с руководством Пекинского университета поднял тему углубления сотрудничества Минска и Пекина в сфере образования. Он напомнил, что за десять прошедших лет была создана совместная программа для обучения белорусских студентов в Пекинском университете. При этом Лукашенко подчеркнул, что это лишь первые шаги и заявил, что веером должно расходиться по Беларуси.