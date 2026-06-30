Волгоградская бегунья Анфиногентова — дважды на пьедестале в Казани

Не менее достойно спортсменка проявила себя и на более короткой, но не менее требовательной к скорости и выносливости дистанции — 1500 метров. Здесь борьба была ещё плотнее: тройку призёров разделили считанные секунды. Анастасия Анфиногентова завоевала бронзу с результатом 4:26.77, уступив лишь Веронике Девяткиной из Республики Мордовия (4:25.73) и Марии Купцовой из Пермского края (4:26.47).