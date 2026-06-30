В Приангарье через «Почту России» бесплатно вернули более 5 тысяч товаров

Жители Иркутской области с начала 2026 года бесплатно вернули продавцам более пяти тысяч товаров через услугу «Почты России» «Легкий возврат». Развитие подобных сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Услуга позволяет покупателю легко вернуть заказ, а продавцу получить товар обратно в удобном почтовом отделении. В 2026 году жители региона вернули больше всего товаров, купленных онлайн, в феврале и марте — 2,1 тыс. покупок.
Для возврата заказа необходим только трек‑номер — его нужно получить в интернет‑магазине, где совершалась покупка. Сотрудники почты быстро оформят возврат, не потребуется даже чек или документы, удостоверяющие личность.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.