Поезд Нижний Новгород — Саранск перевёз 10 тысяч человек за шесть месяцев

С января по июнь 2026 года межрегиональным поездом № 7093/7095 сообщением Нижний Новгород — Саранск воспользовались свыше 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГЖД.
Поезд курсирует по выходным и праздничным дням, время в пути — около 5 часов: отправление из Нижнего в 07:35, прибытие в Саранск в 12:41; обратный рейс отправляется из Саранска в 17:10 и прибывает в 22:23.
Маршрут был запущен благодаря сотрудничеству Горьковской и Куйбышевской железных дорог при поддержке правительств Нижегородской области и Республики Мордовия; в обслуживании участвуют бригады Волго‑Вятской и Башкортостанской пригородных пассажирских компаний.
Поезда останавливаются на Арзамас‑1, Шатках, Лукоянове, Ужовке, Кемле, 91 км, Оброчном и Красном Узле. Составы оснащены кондиционированием, биотуалетом и розетками; билеты доступны в приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах.
Ранее сообщалось, что дополнительный поезд Нижний Новгород — Санкт‑Петербург назначен в июле.